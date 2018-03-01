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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Вандали познущалися з меморіалу Героям Небесної Сотні в Херсоні: фото

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Вандали познущалися з меморіалу Героям Небесної Сотні
Вандали познущалися з меморіалу Героям Небесної Сотні / 24 Канал

В Херсоні на Алеї Слави вандали жорстоко познущалися з стендів меморіалу Героям Небесної Сотні та загиблих бійцях АТО.

Про це сповістив настоятель храму св. Олександри УПЦ КП Андрій Калита на своїй сторінці у Facebook.

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Вандали намалювали червоною фарбою свастику, а під зображенням герба Україна написали "Росія".

"Прийшов сьогодні в Храм і жахнувся. Через дорогу є меморіал Героям Небесної сотні і загиблим учасникам війни з Росією. Ми довго будемо говорити про толерантність під час війни?" – зазначив священнослужитель.

Вандали познущалися з меморіалу Героям Небесної Сотні
Вандали познущалися з меморіалу Героям Небесної Сотні

Вандали познущалися з меморіалу Героям Небесної Сотні
Вандали познущалися з меморіалу Героям Небесної Сотні

Вандали познущалися з меморіалу Героям Небесної Сотні
Вандали познущалися з меморіалу Героям Небесної Сотні

До слова, невідомі розмалювали стіну пам'яті Андрія Кузьми Скрябіна, що біля Воронцовської колонади.

Теги: Новини України Новини Херсона АТО Небесна Сотня
Джерело: 24 Канал
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