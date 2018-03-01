Вандали познущалися з меморіалу Героям Небесної Сотні в Херсоні: фото
В Херсоні на Алеї Слави вандали жорстоко познущалися з стендів меморіалу Героям Небесної Сотні та загиблих бійцях АТО.
Про це сповістив настоятель храму св. Олександри УПЦ КП Андрій Калита на своїй сторінці у Facebook.
Читайте також: На могилі невідомого солдата біля Севастополя побудували будинок
Вандали намалювали червоною фарбою свастику, а під зображенням герба Україна написали "Росія".
"Прийшов сьогодні в Храм і жахнувся. Через дорогу є меморіал Героям Небесної сотні і загиблим учасникам війни з Росією. Ми довго будемо говорити про толерантність під час війни?" – зазначив священнослужитель.
Вандали познущалися з меморіалу Героям Небесної Сотні
Вандали познущалися з меморіалу Героям Небесної Сотні
Вандали познущалися з меморіалу Героям Небесної Сотні
До слова, невідомі розмалювали стіну пам'яті Андрія Кузьми Скрябіна, що біля Воронцовської колонади.