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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Вандалы поиздевались над мемориалом Героям Небесной Сотни в Херсоне: фото

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Вандалы поиздевались над мемориалом Героям Небесной Сотни
Вандалы поиздевались над мемориалом Героям Небесной Сотни / 24 Канал

В Херсоне на Аллее Славы вандалы жестоко поиздевались над стендом мемориала Героям Небесной Сотни и погибшим бойцам АТО.

Об этом сообщил настоятель храма св. Александры УПЦ КП Андрей Калита на своей странице в Facebook.

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Вандалы нарисовали красной краской свастику, а под изображением герба Украины написали "Россия".

"Пришел сегодня в Храм и ужаснулся. Через дорогу есть мемориал Героям Небесной сотни и погибшим участникам войны с Россией. Мы долго будем говорить о толерантности во время войны?" – отметил священнослужитель.

Вандали познущалися з меморіалу Героям Небесної Сотні
Вандалы поиздевались над мемориалом Героям Небесной Сотни

Вандали познущалися з меморіалу Героям Небесної Сотні
Вандалы поиздевались над мемориалом Героям Небесной Сотни

Вандали познущалися з меморіалу Героям Небесної Сотні

Вандалы поиздевались над мемориалом Героям Небесной Сотни

К слову, неизвестные разрисовали стену памяти Андрея Кузьмы Скрябина, что возле Воронцовской колоннады.

Теги: Новости Украины Новости Херсона АТО Небесная Сотня
Источник: 24 Канал
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