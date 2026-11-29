О появлении защитных барьеров свидетельствуют новые спутниковые снимки, опубликованные российской службой "Радио Свобода".

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Как теперь защищают порт Бенгази?

На новых спутниковых фотографиях видно, что вместо маломерных судов, которыми сразу после атаки пытались экстренно перекрыть вход в порт, теперь установили плавучие боновые заграждения.

Плавучие боновые заграждения в порту / Фото "Радио Свобода"

Подобные конструкции Россия использует в своих портах на Черном море и вблизи Керченского моста. Ими пытаются препятствовать проникновению морских беспилотников.

На снимках также можно лучше рассмотреть повреждения сухогруза "Ангара", который украинские морские дроны атаковали в тот же день. Сейчас рядом с ним пришвартовано еще одно гражданское судно.

Заграждения для кораблей в порту Бенгази / Фото "Радио Свобода"

Что известно об атаке Украины на российские суда у берегов Ливии?

22 ноября Украина атаковала два российских судна в Средиземном море – корвет "Меркурий" и подсанкционное грузовое судно "Ангара". Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о затоплении корвета.

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Показательно, что после уничтожения корвета в Бенгази остальные корабли российского конвоя развернулись на пути в Ливию, спасаясь от новых ударов.

Операция вызвала неоднозначную реакцию в Ливии. Член Президентской Рады страны Муса аль-Кони приравнял атаку к объявлению войны Ливии.

В МИД Украины в ответ подчеркнули, что удары по российским военным целям являются реализацией права Украины на самооборону, и заверили в уважении суверенитета и территориальной целостности Ливии.

24 ноября глава МИД Италии Антонио Таяни выразил обеспокоенность риском распространения войны на Средиземноморье. В то же время он заверил, что Италия продолжит поддерживать Украину. В защиту действий Киева выступил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.