Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники среди представителей военных и силовых структур.

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Как российские корабли изменили курс после атаки Украины?

Российский конвой направлялся в Ливию с военной техникой, однако развернулся после того, как 22 ноября украинские морские дроны потопили российский корвет в порту Бенгази. Об изменении маршрута флотилии ранее публично не сообщалось.

Этот случай демонстрирует, как Россия пытается обезопасить свои военно-морские силы после украинской атаки. Удар произошел примерно в 2 тысячах километров от основного театра боевых действий в Украине.

Еще один конвой, сопровождавший российский фрегат "Головко", изменил курс вблизи Сицилийского пролива в тот же день, когда произошла атака в Бенгази. Об этом сообщил европейский военный чиновник, следивший за передвижением кораблей. Сицилийский пролив является важным морским маршрутом у побережья Северной Африки.

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Представитель украинской военной разведки и представитель служб безопасности одной из стран Ближнего Востока, осведомленные о ситуации, подтвердили, что вторая флотилия отклонилась от маршрута в Ливию. По их данным, в настоящее время корабли находятся у побережья Алжира.

Напомним, в ночь на 22 ноября на военно-морской базе в ливийском городе Бенгази прогремел мощный взрыв, после чего вспыхнул масштабный пожар на российском корвете "Меркурий". Судно было атаковано украинскими морскими дронами, в результате чего произошла детонация боеприпасов, а сам корабль получил критические повреждения и затонул.

Вместе с корветом был уничтожен боевой вертолет Ка-27, находившийся на его борту.

"Меркурий" – многоцелевой корвет проекта 20380 типа "Стерегущий", который Россия приняла на вооружение в 2023 году. Формально он входил в состав Черноморского флота, однако из-за войны его перебазировали на арктические базы Северного флота. В Ливии корабль сопровождал конвой с вооружением для сил Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара и впоследствии должен был вернуться в Россию.

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По словам президента Владимира Зеленского, в ходе этой же операции украинские силы также поразили сухогруз MV ANGARA, который Россия использовала для перевозки оружия. Для атаки были задействованы семь украинских беспилотных катеров, которые, несмотря на попытки противника уничтожить их с воздуха, с воды и с суши, смогли поразить заданные цели.