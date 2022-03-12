Ведь премьер-министр Нафтали Беннет – не кто-либо. Об этом на встрече с иностранными СМИ сказал Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает 24 канал.

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"Считаю, что он (Беннет – 24 канал) может сыграть важную роль. Прежде всего потому, что Израиль – страна с богатой историей и параллелями", – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что там была большая миграция евреев из Украины, России, Беларуси, Казахстана и тому подобное.

Встречаться в Украине, России и Беларуси – не конструктивно

Украинский лидер считает, что не конструктивно встречаться в Украине, России и Беларуси.

Это не те точки, где мы можем найти хоть какое-то понимание и остановить войну. Я говорю не о технических встречах, а о встречах лидеров,

– подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что Израиль, особенно Иерусалим, может быть местом для таких переговоров.

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Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что премьер Израиля советовал Зеленскому пойти на требования Путина, чтобы закончить войну. Однако в Офисе премьер-министра сообщили, что эта информация – ложная.