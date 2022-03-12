Беннет инициировал звонок во вторник и рекомендовал Зеленскому принять так называемые "предложения". Об этом пишут американские СМИ, ссылаясь на представителя украинских властей.

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Беннет, по сути, говорит нам сдаться, и мы не намерены это делать,

– сказал украинский политик.

В Израиле возражают

Высокопоставленное должностное лицо в Офисе премьер-министра Израиля заявило, что информация не соответствует действительности.

"Мы сомневаемся, что чиновник является высокопоставленным лицом, которое сейчас находится в Украине и которое присутствовало при звонке, потому что это была частная линия", – убеждает чиновник.

Он заверил, что Беннет не рекомендовал Зеленскому принять предложение Путина, поскольку Израиль такого предложения не получал. Мол, премьер не будет давать никаких советов ни на каком этапе.

По словам израильского политика, разговор Зеленского и Беннета был хорошим и долгим. Говорили о проведении посреднической встречи в Иерусалиме.