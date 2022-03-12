Беннет ініціював дзвінок у вівторок і рекомендував Зеленському прийняти так звані "пропозиції". Про це пишуть американські ЗМІ, посилаючись на представника української влади.

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Беннет, по суті, каже нам здатися, і ми не маємо наміру це робити,

– сказав український політик.

В Ізраїлі заперечують

Високопосадовець в Офісі прем'єр-міністра Ізраїлю заявив, що інформація не відповідає дійсності.

"Ми сумніваємося, що чиновник є високопоставленою особою, яка зараз перебуває в Україні і яка була присутня при дзвінку, тому що це була приватна лінія", – переконує чиновник.

Він запевнив, що Беннет не рекомендував Зеленському прийняти пропозицію Путіна, оскільки Ізраїль такої пропозиції не отримував. Мовляв, прем'єр не буде давати ніяких порад на жодному етапі.

За словами ізраїльського політика, розмова Зеленського та Беннета була хорошою та довгою. Говорили про проведення посередницької зустрічі в Єрусалимі.

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