Тем временем идет работа Украины на дипломатическом фронте вместе с международными партнерами. В этот раз президент Украины поговорил с премьер-министром Израиля Нафтали Бенетом.

Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий 2 недели войны

О чем говорил Зеленский с премьер-министром Израиля

Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министра Израиля за посреднические усилия его страны в налаживании переговорного процесса.

Обсудили пути прекращения войны и насилия,

– сообщил президент Украины.

Напомним, что недавно ветераны израильского спецназа приехали в Украину, чтобы воевать на нашей стороне против рашистских оккупантов.

Кроме того, Израиль осудил циничный обстрел российскими захватчиками территории Бабьего Яра и пообещал помочь Украине при возможности устранить повреждения.

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!