Тем временем идет работа Украины на дипломатическом фронте вместе с международными партнерами. В этот раз президент Украины поговорил с премьер-министром Израиля Нафтали Бенетом.
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О чем говорил Зеленский с премьер-министром Израиля
Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министра Израиля за посреднические усилия его страны в налаживании переговорного процесса.
Обсудили пути прекращения войны и насилия,
– сообщил президент Украины.
Напомним, что недавно ветераны израильского спецназа приехали в Украину, чтобы воевать на нашей стороне против рашистских оккупантов.
Кроме того, Израиль осудил циничный обстрел российскими захватчиками территории Бабьего Яра и пообещал помочь Украине при возможности устранить повреждения.
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