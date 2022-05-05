"Бензиновая" история наглядно демонстрирует, чего стоит многолетнее игнорирование вопросов безопасности, в том числе – в области энергетики.

Читайте также Дефицит топлива в Украине: когда ситуация стабилизируется

Игра с огнем

Взглянем на статистику. Что было дано в задаче энергетической безопасности Украины? Ранее мы импортировали 80% потребленного бензина и дизеля (70% из России и Беларуси, 10% – морем из других стран). Производили только пятую часть, к тому же только на одном нефтеперерабатывающем заводе — Кременчугском.

То есть уже после начала войны с Россией в 2014 году, после окончательного понимания, что такое Беларусь Лукашенко в 2020 году, поставки нефтепродуктов в Украину на 70% зависели от "недружественных стран" (и пропускаем здесь воспоминания о сложной дискуссии, в которой власти игнорировали необходимость уменьшать зависимость от белорусских поставок…).

Эксперты давно отмечали, что необходимо заместить поставки, ведь зависимое от России и Беларуси положение — наше уязвимое место. Но желание одних усидеть на давних потоках, а других – не огорчать избирателей ростом цен – оказали нам "медвежью услугу" в самый ответственный момент. Сейчас.

Началась полномасштабная война. Потребление бензина снизилось на 30%, но также исчез импорт от тех, кто хочет (и всегда хотел) нас уничтожить – минус 70% поставок, в Кременчугский НПЗ попали российские ракеты – вычитаем еще 20%, все порты заблокированы – теряем еще 10% потребленного топлива.

В итоге фактически полностью уничтожена система поставки бензина в Украину. Добавим введенное в прошлом году государственное ограничение цен, что сразу вызвало шквал критики.

Украина экстренно перестроилась на поставки горючего наземными видами транспорта из Европы. Это удавалось почти 2 месяца. Но все изменил обстрел Кременчугского НПЗ (какой сюрприз). К нему мы оказались не готовы, хотя специалисты говорили об этом в первые дни вторжения.

Что делать?

Но это все горькие уроки из прошлого. Сейчас нужно как можно скорее насытить украинский рынок горючим. Как?

Во-первых, учесть ценовой фактор. Отпустить государственное регулирование и дать возможность всем, кто может ввезти побольше горючего в Украину, но не хочет из-за предельной цены — сделать это.

К теме 10 литров в одни руки: почему рынок горючего так лихорадит

Работать себе в убыток, когда тебе ничего не компенсируют – никто из трейдеров не станет. Ничего личного, только бизнес. Кроме того, свободное формирование цен сбалансирует рынок. Ведь снизится спрос на потребление среди тех, кому заправить автомобиль прямо сейчас – не жизненно необходимо.

Вопросы очередей на границах нужно решать "зелеными коридорами" для бензовозов и упрощением пересечения границы для водителей бензовозов.

Преодолевать физические ограничения возможных поставок наземным транспортом можно реверсом нефтепродуктопровода. Это нелегко реализовать, но простые решения и быстрые результаты в военное время – роскошь. К тому же это потребует работы с Венгрией. Это сложно, но нужно хотя бы пытаться.

Ищем альтернативу

Так же не забываем, что мы как аграрная страна можем обращаться к биоальтернативам. Биоэтанол и биодизель — это уже не просто об экологичности, это альтернатива импорту нефтепродуктов, если примешивать их в бензин или дизель на 10%.

По исследованию BRDO, только экспортированным в 2017-2018 годах рапсом и соей можно было заместить до 35% импортного дизеля. Следует рассмотреть возможность временно ограничить экспорт биоэтанола и биодизеля в Украину, чтобы насытить внутренний рынок и ослабить ценовое давление.

Хватит популизма и непрофессионализма

И наконец, отдельным политикам, в значительной степени формирующим экономическую политику государства, пора прекращать манипуляции. Далее приведу без комментариев заявление, которое не будет актуально ни во время войны, ни после победы.

Очевидно, что отмена налогов на бензин лишила государство поступлений и не привела к стабилизации цен из-за дефицита, черного рынка топлива и роста цен на нефть. Очевидно, что в ситуации такой неопределенности упразднением налогов нельзя было решить ни одну проблему. В условиях дефицита… то, что предлагал сделать я – предлагал работать государственными интервенциями. То есть закупать топливо и через заправки по фиксированной цене его продавать таким образом, чтобы насыщать спрос. Принимая на государство какую-то часть цены и стабилизировать цену. Это очень сложный процесс, трудоемкий. Это более сложный процесс, чем линейная отмена налогов. Каждую минуту нужно все контролировать, – Даниил Гетманцев.