Первым упоминание заметил тренер по вопросам медиакомпетенции Дитмар Пихлер. Именно он написал об этом в телеграмме.

Читайте также Позиция не изменилась: Германия не собирается поставлять Украине оружие

Глава МИД Германии в заметке о России вспомнила "помощницу" российских наемников Нетребко

Анналена Бербок во время визита в Москву опубликовала пост о культуре. В нем политик вспомнила, что посетила русско-немецкую выставку в Третьяковской галерее.

Министр иностранных дел Германии также заявила, что мол искусство и культура не подвластны политическим настроениям и не останавливаются на национальных границах.

Россия – это больше, чем критика нынешнего политического руководства: такая богатая культурная нация, страна Дмитрия Шостаковича, Анны Нетребко, Льва Толстого. Искусство умеет отразить наше время и озвучить его,

– заявила Бербок.

Политик также отметила, что якобы именно это "создает пространство для разнообразия", "взаимопонимания". Именно это, по мнению политика, может помочь "примириться".

Однако глава МИД Германии фактически в один ряд поставила Дмитрия Шостаковича, которого считают одним из самых значительных композиторов 20 века, Льва Толстого – одного из самых известных российских писателей и Анну Нетребко – оперную певицу, которая поддерживает пророссийских оккупантов на Донбассе.

За это сообщение люди в сети начали возмущаться, посыпался шквал критики. Среди прочего критиковали и за непонимание ситуации.

Что известно о деятельности Анны Нетребко и поддержке оккупантов

Анна Нетребко действительно известная оперная певица, владеющая сопрано. Она обитает в австрийской Вене. Певица имеет два гражданства – России и Австрии.

В Украине ее знают как лицо, которое финансово поддерживало пророссийских оккупантов на Донбассе. Еще в 2014 году СМИ зафиксировали ее с так называемым "флагом" самопровозглашенных "республик" на оккупированной Россией части Донбасса.

Тогда она передавала средства оккупантам якобы для оперного театра в оккупированном Донецке. Именно Нетребко тогда заявила, что якобы ее деятельность не является политической акцией. Однако миллион рублей певица передавала именно главарю боевиков, коллаборанту Олегу Цареву.

В МИД Австрии фото певицы с российскими наемниками назвали "проблематичным". Там заявили, что такими снимками неизбежно начнут злоупотреблять в пропагандистских целях.

Цимбалюк о Скабеевой и пропаганде – смотрите видео

Полный текст публикации Дитмара Пихлера

Упоминание и восхваление прокремлевской певицы и друга так называемых "сепаратистов" на Донбассе Анны Нетребко, замечательного образца Российской (неполитической) культуры, является еще одной большой ошибкой министра Бербок.