Першим згадку помітив тренер з питань медіакомпетенції Дітмар Піхлер. Саме він написав про це в телеграмі.

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Очільниця МЗС Німеччини у дописі про Росію згадала "помічницю" російських найманців Нетребко

Анналена Бербок під час візиту в Москву опублікувала пост про культуру. У ньому політикиня пригадала, що відвідала російсько-німецьку виставку в Новій Третьяковській галереї.

Міністерка закордонних справ Німеччини також заявила, що мовляв мистецтво і культура не підвладні політичним настроям і не зупиняються на національних кордонах.

Росія – це більше, ніж критика нинішнього політичного керівництва: така багата культурна нація, країна Дмитра Шостаковича, Анни Нетребко, Льва Толстого. Мистецтво вміє відобразити наш час та озвучити його,
заявила Бербок.

Політикиня також відзначила, що нібито саме це "створює простір для різноманітності", "взаморозуміння". Саме це, на думку політикині, може допомогти "примиритись".

Проте очільниця МЗС Німеччини фактично у один ряд поставила Дмитра Шостакевича, якого вважають одним з найзначніших композиторів 20 століття, Льва Толстого – одного з найвідоміших російських письменників та Анну Нетребко – оперну співачку, яка підтримує проросійських окупантів на Донбасі.

За цей допис люди у мережі почали обурюватись, посипався шквал критики. Серед іншого критикували й за нерозуміння ситуації.

Що відомо про діяльність Анни Нетребко та підтримку окупантів

  • Анна Нетребко справді відома оперна співачка, яка володія сопрано. Вона живе не тільки у Росії, ще в австрійському Відні. Співачка має два громадянства.
  • В Україні її знають як особу, яка фінансово підтримує проросійських окупантів на Донбасі. Ще у 2014 році ЗМІ зафіксували її з так званим "прапором" самопроголошених "республік" на окупованій Росією частині Донбасу.
  • Тоді вона передавала кошти окупантам нібито для оперного театру в окупованому Донецьку. Саме Нетребкко тоді заявила, що нібито її діяльність не є політичною акцією. Проте мільйон рублів співачка передавала саме ватажку бойовиків колаборанту Олегу Царьову.
  • У МЗС Австрії фото співачки з російськими найманцями назвали "проблематичним". Там заявили, що такими знімками неминуче почнуть зловживати у пропагандистських цілях.

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Повний текст публікації Дітмара Піхлера

Згадування та вихваляння прокремлівської співачки та друга так званих "сепаратистів" на Донбасі Анни Нетребко, чудового зразка російської (неполітичної) культури, є ще однією великою помилкою міністра Бербок.