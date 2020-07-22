Дворец культуры имени Алексея Шабельника в Бердичеве Житомирской области устроил тендер, касающийся закупки двух упаковочных пакетов BMW.

Результаты опубликовали 22 июля на сайте ProZorro.

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Победителем стала ФЛП Гаврилюк Ирина Николаевна, которая предложила приобрести пакеты за 8 гривен, то есть за 4 гривны каждый. Отмечается, что предоставление услуг (по покупке двух пакетов) должно состояться до 31 декабря 2020 года.

Это уже не первый подобный тендер дворца культуры в Бердичеве. На сайте ProZorro можно найти такие публичные закупки от Бердичевского дворца культуры:

маркер и карандаши за 10,5 гривен;

пакеты для мусора за 84 гривны;

клей за 37 гривен.

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Отметим, что с апреля 2020 года произошли определенные изменения в системе государственных закупок. В частности, государственные заказчики должны отчитываться обо всех своих закупках от 1 копейки.