Палац культури імені Олексія Шабельника у Бердичеві, що на Житомирщині, влаштував тендер, що стосувався закупівлі двох пакувальних пакетів BMW.

Результати оприлюднили 22 липня на сайті ProZorro.

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Переможцем стала ФОП Гаврилюк Ірина Миколаївна, яка запропонувала придбати пакети за 8 гривень, тобто за 4 гривні кожен. Зазначається, що надання послуг (купівлі двох пакетів) має відбутися до 31 грудня 2020 року.

Це вже не перший подібний тендер палацу культури в Бердичеві. На сайті ProZorro можна знайти такі публічні закупівлі від Бердичівського палацу культури:

маркер та олівці за 10,5 гривень;

пакети для сміття за 84 гривні;

клей за 37 гривень.

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Зауважимо, що з квітня 2020 року відбулися певні зміни у системі державних закупівель. Зокрема, державні замовники повинні звітувати про всі свої закупівлі від 1 копійки.