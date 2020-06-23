Центральна поліклініка МВС закупила 2 мільйони медичних масок за ціною 12,50 – 14 гривень за штуку. При цьому держпідприємство "Медичні закупівлі України" закупило таких же масок за 2,80 гривні за штуку.

27 мільйонів гривень поліклініка МВС витратила на закупівлю 2 мільйонів медичних масок з гумовими петлями MEDICARE у компанії "СОФІ-МЕД", повідомляє "Українська правда". Всі закупівлі медичний заклад проводив протягом декількох тижнів. Вартість 1 маски коливається від 12,50 до 14 гривень.

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Поліклініка вже купувала дешевші маски

Сама ж поліклініка змогла знайти дешевші маски. Так, 26 травня на Prozorro з’явилася ще одна угода на закупівлю 1 мільйона ідентичних масок, але вже в іншої компанії та за меншою ціною – 10,50 гривні за штуку. Це на третину дешевше.

У квітні поліклініка МВС купувала ще 200 тисяч масок, 2 тисячі масок-респіраторів та 8 тисяч фільтрів до них.

"Медичні закупівлі України" купило дешевші маски

Тим часом держпідприємство "Медичні закупівлі України" закупило такі ж маски за 2,80 гривні за штуку. Тобто поліклініка МВС переплатила дуже багато.



Витрати ДП "Медичні закупівлі України" на засоби проти COVID-19 / Інфографіка ЦПК

Що відомо про поліклініку МВС

Центральна поліклініка МВС України – самостійний державний багатопрофільний лікувально-профілактичний закладо охорони здоров'я.

Надає амбулаторно-поліклінічну допомогу.

В закладі працює 114 лікарів (загалом 249 працівників).

Веде активні закупівлі, використовуючи "ковідні процедури", тобто, укладаючи прямі угоди без використання конкурентних закупівель.

У системі Prozorro містяться дані про 29 угод на загальну суму трохи більше ніж 60 мільйонів гривень.

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Тестування на COVID-19 у поліклініці – платне

На сайті поліклініки є оголошення про можливість пройти платне тестування на коронавірус.

При цьому 16 червня медзаклад витратив на придбання системи ПЛР та тест-картриджів майже 9 мільйонів з державного бюджету. Це гроші платників податків, яким за ці тести фактично пропонують по другому колу заплатити в поліклініці МВС.

Скільки витратили на засоби проти COVID-19 підпорядковані МВС структури

Загалом підпорядковані МВС структури витратили понад пів мільярда гривень на придбання антикоронавірусних засобів.

Зокрема, 27 березня Центр обслуговування підрозділів Нацполіції уклав угоду на закупівлю засобів захисту із об’єднанням "Форт" МВС. Воно спеціалізується на виробництві вогнепальної зброї.

Медичний захист "Форт" купував у британської компанії китайського походження дешевше, а Нацполіції продавав дорожче. Проте поліція могла купити товар напряму, заощадивши гроші. Тож в результаті це коштувало 8 мільйонів гривень платникам податків.

Захисні костюми для "Форту" постачала та ж китайська компанія, що і дорогі костюми Міністерству охорони здоров’я.

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Заява про злочин

Громадська організація "Центр протидії корупції" звернулась до НАБУ із відповідною заявою про скоєння злочину.

Загалом від початку травня організація оскаржила закупівлі щодо COVID-19 на загальну суму щонайменше 91,3 мільйона гривень.