С оперативной информацией с фронта вечером 27 февраля выступил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на обращение.
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Оккупанты удерживают город
Город захватил группировку врагов, уходящую из Мелитополя на Мариуполь. Пока они до сих пор удерживают населенный пункт на юге Запорожской области.
Алексей Арестович сообщил и хорошую новость. ВСУ и другие защитники украинской земли дают достойный отпор кремлевским оккупантам. Поэтому никакой угрозы большим городам страны сейчас нет. Также он акцентировал: "Каждый день для противника – новые потери, а для нас – новые победы".
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