З оперативною інформацією з фронту ввечері 27 лютого виступив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на звернення.

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Окупанти утримують місто

Місто захопило угруповання ворогів, яке йшло з Мелітополя на Маріуполь. Наразі вони досі утримують населений пункт на півдні Запорізької області.

Олексій Арестович повідомив і хорошу новину. ЗСУ та інші захисники української землі дають гідну відсіч кремлівським окупантам. Тому жодної загрози великим містам країни зараз немає. Також він акцентував: "Кожен день для противника – нові втрати, а для нас – нові перемоги".

Звернення Олексія Орестовича про Бердянськ: дивіться відео

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