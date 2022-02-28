Про це заявив ексспікер делегації України у Тристронній контактній групі Олексій Арестович на брифінгу, повідомляє 24 канал. Він зауважив, що українцям немає чого боятися.

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За словами Арестовича, настрої українських захисників є оптимістичними й вони дають гідну відсіч ворогу.

Треба памятати, що кожний день для противника – це нові втрати. Зокрема, втрата віри у власні сили. Кожний день для нас – це нові перемоги та посилення віри у власні сили,

– наголосив він.

Вечірній брифінг Олексія Арестовича від 27 лютого: дивіться відео

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