Об этом заявил эксспикер делегации Украины в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович на брифинге, сообщает 24 канал. Он отметил, что украинцам нечего бояться.

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По словам Арестовича, настроения украинских защитников оптимистичны и они дают достойный отпор врагу.

Надо помнить, что каждый день для противника это новые потери. В частности, утрата веры в собственные силы. Каждый день для нас это новые победы и усиление веры в собственные силы,

– подчеркнул он.

Вечерний брифинг Алексея Арестовича от 27 февраля: смотрите видео

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