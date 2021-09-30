Ценную находку женщина, на удивление, не оставила себе. Наталья решила, что лучше вернуть их владельцу.

Важно 42 тысячи долларов: женщина нашла деньги в одежде из секонд-хенда

Как выяснилось, владелец денег хотел выбросить мусор, но случайно перепутал пакеты и в мусорном баке оказались 110 тысяч гривен. Бездомная женщина быстро разыскала мужчину и вернула пакет с деньгами.

Свои действия она объяснила очень просто: "Моя совесть чиста, это самое главное для меня". А на вопрос, почему она не забрала эти деньги себе и не начала новую жизнь, Наталья сказала: "Вы правда думаете, что можно начать новую жизнь с тем, что не твое?".

Как владелец денег отблагодарил ее

Мужчина оказался не таким щедрым, как Наталья. Он оценил ее честный поступок аж в 100 гривен. По его мнению, для бездомной это и так большие деньги. Однако женщина совсем не расстроилась, просто поблагодарива.



Женщина нашла в мусорнике 110 тысяч гривен / Фото KIEVMAP