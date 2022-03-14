Верующие сообщили, что утром 14 марта здание священника оцепили люди с автоматами.

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Они провели обыск, но ничего не нашли, поэтому просто арестовали отца Олега и вывезли в неизвестном направлении.

Его жене Юлии, которая имеет орфанную болезнь и постоянно нуждается в терапии, приказали не выходить из дома.

Выяснилось, что священник и его супруга ранее получали угрозы на мобильный телефон . Отец Олег опубликовал скрин с перепиской с врагом на своей странице в фейсбуке.



Скриншот сообщений священнику Олегу из оккупированного Бердянска