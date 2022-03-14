Чиновница осталась без дома. Галина Луговая думает, что ее внесли в "список на физическое уничтожение".

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Секретарь городского совета добавила, что пригород Херсона с первого дня вторжения российских войск был в эпицентре боев.

В первые дни мы попали под обстрел. Шел бой на моей улице. Мы в тапочках выбежали на улицу, прыгнули к машине и поехали. Обстрелы были у наших ног, мы лежали на земле с семьей, мы оттуда выехали,

– рассказала Галина Луговая.

За домом присматривали соседи. Они рассказали, что слышали, как кто-то ночью разбил окно и на пол упало что-то тяжелое.

"Соседи вышли и видели, как два человека уже бежали от дома. Эти люди бросили что-то в окно, какое-то взрывчатое вещество... это намеренно было", – добавила она.

Напомним, что Херсон сейчас оккупировали российские военные, однако местные их прогоняют. Тысячи людей выходят на митинги. Например, 13 марта херсонцы шли большой колонной по улице и скандировали "Русский солдат, фашистский оккупант". Оккупанты в ответ стреляли из автомата в воздух.

Важно – проницательные истории пострадавших в войне: