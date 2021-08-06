На место происшествия оперативно прибыли медики, которые боролись за жизнь молодого человека. Однако спасти его не удалось. Трагический инцидент произошел около 14 часов на улице Горького в центре города.
Читайте также Во Львове на остановке скоропостижно скончался мужчина: фото 18+
В Бердянске скоропостижно скончался мужчина
Очевидцы рассказывают, что 25-летний мужчина прогуливался вдоль набережной в центре курортного Бердянска.
- У него внезапно ухудшилось самочувствие и после этого он потерял сознание и через некоторое время умер.
В полиции подтвердили факт гибели молодого человека. Сейчас правоохранители устанавливают личность покойного и причины смерти.
Подобные инциденты в Украине: что известно
- В Червонограде 19 апреля скоропостижно умер водитель школьного автобуса.
- В поезде в Тернополе 18 апреля остановилось сердце 23-летнего парня.
- В Харькове 14 марта обнаружили молодого парня, умершего на улице.
К теме Не добежал 200 метров: во Львове во время марафона умер 23-летний парень