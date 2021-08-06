На місце події оперативно прибули медики, які боролися за життя молодика. Однак врятувати його не вдалося. Трагічний інцидент стався близько 14 години на вулиці Горького у центрі міста.
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У Бердянську раптово помер чоловік
Очевидці розповідають, що 25-річний чоловік прогулювався вздовж набережної у центрі курортного Бердянська.
- У нього раптово погіршилося самопочуття і після цього він знепритомнів і через деякий час помер.
У поліції підтвердили факт загибелі молодика. Наразі правоохоронці встановлюють особу покійного та причини смерті.
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