На місце події оперативно прибули медики, які боролися за життя молодика. Однак врятувати його не вдалося. Трагічний інцидент стався близько 14 години на вулиці Горького у центрі міста.

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У Бердянську раптово помер чоловік

Очевидці розповідають, що 25-річний чоловік прогулювався вздовж набережної у центрі курортного Бердянська.

У нього раптово погіршилося самопочуття і після цього він знепритомнів і через деякий час помер.

У поліції підтвердили факт загибелі молодика. Наразі правоохоронці встановлюють особу покійного та причини смерті.

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