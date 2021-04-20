Молодий хлопець раптово помер у потязі в Тернополі
У потязі в Тернополі 18 квітня раптово помер 23-річний хлопець. Ще вночі пасажир розмовляв з провідницею, а вранці бригада медиків вже не змогла його врятувати.
Джерело:24 канал
Провідниця зранку побачила, що хлопець лежав без ознак життя та викликала швидку. Про інцидент 24 каналу повідомили у поліції Тернопільщини.
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Чому помер хлопець
Медики не виявили ознак насильницької смерті. При розтині констатували, що це була біологічна смерть. Вона настала до приїзду бригади швидкої допомоги.
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