В поезде в Тернополе 18 апреля внезапно умер 23-летний парень. Еще ночью пассажир разговаривал с проводницей, а утром бригада медиков уже не смогла его спасти.

Проводница утром увидела, что парень лежал без признаков жизни и вызвала скорую. Об инциденте 24 каналу сообщили в полиции Тернопольщины. Читайте также На Львовщине мужчина погиб под колесами поезда сообщением Киев – Ивано-Франковск Почему умер парень Медики не обнаружили признаков насильственной смерти. При вскрытии констатировали, что это была биологическая смерть. Она наступила до приезда бригады скорой помощи. Похожие инциденты в поездах В 2018 году пассажирка умерла в поезде "Львов – Запорожье". Ее нашла проводница. Из-за этого поезд задерживался.

Также в 2018 году в поезде "Хмельницкий – Лисичанск" нашли тело 22-летнего офицера Максима Свинцицкого. Он возвращался из ротации на Донбасс.

На железнодорожном переезде возле поселка Великий Любинь Львовской области 23 января поезд столкнулся с пассажирским автобусом. В результате, один человек погиб, еще один – получил травмы.

Похожая авария произошла в Донецкой области. Пассажирский поезд разнес Audi. Водитель погиб, а пассажира вытащили военные.