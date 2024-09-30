Сейчас речь идет о 10 – 20 подростках, которых завербовали российские захватчики, сказал в разговоре с 24 Каналом советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Вероятно, это весь актив, который на сегодня есть в Бердянске.

Смотрите также Работают комплексно: как оккупанты на Херсонщине превращают школы в центры пропаганды

Чем опасна "молодежная дружина"

Россияне сначала испытывают что-то на Мариуполе, потом захватчики в Бердянске подхватывают.

В Бердянске вообще осталось тотально проукраинское население. Поэтому думаю, что там "молодежная дружина" не приживется, как в Мариуполе. Но повторяют постоянно, пытаясь быть в информационной повестке дня, потому что о Мариуполе разговаривают, а о Бердянске нет. Они решили зайти с козырей,

– сказал Андрющенко.

Несовершеннолетних бердянцев оккупанты учат обращаться с оружием и оказывать первую медицинскую помощь в условиях боевых действий. В "молодежной дружине" никакой пионерии – оружие и военная подготовка. Поэтому с одной стороны, детей меньше в этой "дружине", а с другой – она представляет наибольшую угрозу.

Интересно, что так называемая "молодежная дружина" стоит в стороне от "юнармии", хотя ее тоже финансирует Кремль. А все потому, что "дружины" прежде всего направлены на доминирование россиян. Это абсолютно профашистские организации, которые борются с мигрантами и якобы защищают русских и русскоязычное население от засилья ислама.

К слову, в Мариуполе россияне набирают школьников в так называемую "юношескую армию". К милитарной структуре с начала сентября якобы присоединилось уже 30 учеников школ, а общее количество участников составляет 300 человек. Вероятно, родители думают, что отдавая детей в такие организации, помогают им, дают путь в будущее. Поэтому количество участников "юнармии" увеличивается.