Утром 24 марта вблизи морского порта города Бердянск в Запорожской области Вооруженные Силы Украины нанесли россиянам мощные потери. Об этом 24 каналу сообщили в Запорожской ОВА.

Читайте также В порту Бердянска ВСУ уничтожили вражеский десантный корабль "Орск"

В Бердянске повредили 2 вражеских корабля

Украинские защитники уничтожили большой десантный корабль россиян "Орск" и повредили еще 2 вражеских корабля.

Кроме того, военные ВСУ уничтожили резервуар на 3000 тонн топлива. Пожар перекинулся на склад боеприпасов врага. Подробности нанесенного оккупанту ущерба пока уточняются.

Напомним, ранее стало известно об обезвреживании уже 4-го с начала полномасштабного вторжения России в Украину вражеского корабля.

К теме – В порту Бердянска ВСУ уничтожили вражеский десантный корабль "Орск": смотрите видео