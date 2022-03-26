Он поблагодарил каждого за сохранение целостности нашего государства и отметил, что все "мы работаем одной командой под названием Украина", поэтому победа обязательно за нами.

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Глава государства попросил нацгвардейцев беречь себя и здоровье своих семей.

Хочу поблагодарить за вашу службу каждый и каждый, за вашу работу, за то, что сохраняете целостность нашего государства, за то, что защищаете территориальную целостность, наш суверенитет, все наши семьи. Поэтому я пожелаю вам, берегите, пожалуйста, себя, берегите свои семьи, здоровье ваших детей, все это важно и пригодится для нас, для нашего будущего, которое мы строим и будем строить вместе с вами,

– сказал Владимир Зеленский.

Президент присвоил воинское звание бригадного генерала 5 военнослужащим:

Полковник Барзюк Владимир Алексеевич – первый заместитель директора департамента – начальник управления организационно-аппаратной работы департамента персонального штаба Главного управления Национальной гвардии Украины;

Полковник Белецкий Александр Вячеславович – первый заместитель директора департамента – начальник управления тылового обеспечения департамента логистики Главного управления Национальной гвардии Украины;

Полковник Билоус Александр Анатольевич – директор департамента логистики Главного управления Национальной гвардии Украины;

Полковнику Козалетову Виталию Валерьевичу – первому заместителю директора департамента – начальнику управления подготовки войск департамента профессиональной подготовки Главного управления Национальной гвардии Украины;

Полковнику Плетку Константину Васильевичу – директору департамента профессиональной подготовки Главного управления Национальной гвардии Украины.

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