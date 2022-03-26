Він подякував кожному за збереження цілісності нашої держави та зауважив, що всі "ми працюємо однією командою під назвою Україна", тож перемога обов'язково за нами.

До теми Перемога і мир для України – досяжні, – Зеленський

Глава держави попросив нацгвардійців берегти себе і здоров'я своїх сімей.

Хочу подякувати за вашу службу кожному і кожній, за вашу роботу, за те що зберігаєте цілісність нашої держави, за те що захищаєте територіальну цілісність, наш суверенітет, всі наші сім'ї. Тому я побажаю вам, бережіть, будь ласка, себе, бережіть свої сім'ї, здоров'я ваших дітей, все це важливо і знадобиться для нас, для нашого майбутнього, яке ми будуємо і будемо будувати разом з вами,

– сказав Володимир Зеленський.

Президент надав військове звання бригадного генерала 5 військовослужбовцям:

Полковнику Барзюку Володимиру Олексійовичу – першому заступнику директора департаменту – начальнику управління організаційно-апаратної роботи департаменту персонального штабу Головного управління Національної гвардії України;

Полковнику Білецькому Олександру В’ячеславовичу – першому заступнику директора департаменту – начальнику управління тилового забезпечення департаменту логістики Головного управління Національної гвардії України;

Полковнику Білоусу Олександру Анатолійовичу – директору департаменту логістики Головного управління Національної гвардії України;

Полковнику Козалєтову Віталію Валерійовичу – першому заступнику директора департаменту – начальнику управління підготовки військ департаменту професійної підготовки Головного управління Національної гвардії України;

Полковнику Плетку Костянтину Васильовичу – директору департаменту професійної підготовки Головного управління Національної гвардії України.

Зеленський нагородив нацгвардійців: дивіться відео