Президент у соцмережах опублікував серію світлин. На них зображені люди, які захищають Україну від загарбників, та з нетерпінням чекають миру на своїй землі.

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Перемога для України і мир для України – досяжні. І вони для нас будуть дорожчими за золото, срібло та бронзу всього світу. Ну а поки що… Стоїмо! Тримаємось! Переможемо!

– заявив Зеленський.

Світлини, які оприлюднив Зеленський / Фото: Alfons Cabrera, Carol Guzy, Serhii Korovainyi, Maximilian Clarke, Maks Levin, Pavel Petrov, Chris McGrath

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