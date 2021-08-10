В сети отметили, что этих хищных скальных улиток в Азовском море быть не должно. Поскольку водоем недостаточно соленый для их существования.

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Фотографиями находки поделилась Людмила Карпенко в фейсбук-сообществе "Животный мир Украины".

Будто диковинные зверюшки. Азовское море. Бердянск, Запорожская область 6 – 7 августа 2021 года,

– подписала фото женщина.

На берегу Азовского моря нашли причудливых созданий / Фото Людмилы Карпенко