У мережі зазначили, що цих хижих скельних равликів в Азовському морі бути не повинно. Оскільки водойма є недостатньо солоною для їхнього існування.

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Світлинами знахідки поділилася Людмила Карпенко у фейсбук-спільноті "Тваринний світ України".

Ніби диковинні тваринки. Азовське море. Бердянськ, Запорізька область 6 – 7 серпня 2021 року,

– підписала фото жінка.

На березі Азовського моря знайшли химерних створінь / Фото Людмили Карпенко