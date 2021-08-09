Депутати з 5 серпня намагаються вирішити ситуацію. Вони організували обробку міста від комах.

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У Бердянську нашестя комарів

Курортний Бердянськ потерпає від комарів. Депутат міськради Олег Бойко розповів, що через комах після 21 години нереально вийти на вулицю. Тож люди сидять вдома та закривають всі вікна.

9 години вечора, але жодної людини на вулиці. Така реальність. Люди сплять, тому що на вулиці перебувати неможливо, оскільки велика кількість комарів,

– зазначив Бойко.

Тому депутати вирішили обробити територію, розпиливши спеціальні хімічні засоби. Перш за все оброблятимуть дитсадки, згодом – житлові райони.

Попередньо відомо, що гроші на обробку міста виділили ще весною. Та служби не почали займатись обробкою. Об'єдналися місцеві депутати, які й почали процес обробки міста. Проте жителі стверджують, що комахи є також й вдень:

І центр міста, серед білого дня, комарі ведуть активний напад. Такого кошмару за все життя своє не можу пригадати! У тайзі не була, але за документальними фільмами створюється враження, що живемо не в курортному місті, а дійсно в тайзі;

У тайзі не була, але за документальними фільмами створюється враження, що живемо не в курортному місті, а дійсно в тайзі; А центр? Комарів жах днем – сила-силенна! Нема сили.

Зверніть увагу! Бердянськ чи не щороку потерпає від комарів. Однак цього року на курорті також ще медузи та водорості.