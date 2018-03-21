Беременная Хлоя Кардашян показала фигуру в кружевном белье: фото
Будущая мама, звезда реалити-шоу Хлоя Кардашян выложила в сети смелое фото в белье, на котором показала свой живот и изменения фигуры.
Снимок Кардашян выложила в Instagram. В кадре Хлоя позирует в черном сексуальном белье, и далеко не каждая женщина решится на такую смелую фотосессию накануне рождения ребенка.
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Беременная Хлоя Кардашян
На последних месяцах беременности Хлоя продолжает появляться на светских мероприятиях и сниматься в различных фотосессиях, в частности, достаточно провокационных.
Источник: 24 Канал
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