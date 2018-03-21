Вагітна Хлоя Кардашян показала фігуру у мереживній білизні: фото

Майбутня мама, зірка реаліті-шоу Хлоя Кардашян виклала у мережі сміливе фото у білизні, на якому показала свій живіт та зміни фігури.

Знімок Кардашян виклала в Instagram. На кадрі Хлоя позує у чорній сексуальній білизні і далеко не кожна жінка зважитися на таку сміливу фотосесію напередодні народження дитини.

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Вагітна Хлоя Кардашян

На останніх місяцях вагітності Хлоя продовжує з'являтися на світських заходах та зніматися в різних фотосесіях, зокрема, у досить провокативних.

Допис, поширений Khloé (@khloekardashian) 12 Бер 2018 р. о 4:39 PDT