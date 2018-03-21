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Вагітна Хлоя Кардашян показала фігуру у мереживній білизні: фото

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Вагітна Хлоя Кардашян
Вагітна Хлоя Кардашян / Фото з Іnstagram

Майбутня мама, зірка реаліті-шоу Хлоя Кардашян виклала у мережі сміливе фото у білизні, на якому показала свій живіт та зміни фігури.

Знімок Кардашян виклала в Instagram. На кадрі Хлоя позує у чорній сексуальній білизні і далеко не кожна жінка зважитися на таку сміливу фотосесію напередодні народження дитини.

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Вагітна Хлоя Кардашян

На останніх місяцях вагітності Хлоя продовжує з'являтися на світських заходах та зніматися в різних фотосесіях, зокрема, у досить провокативних.

Теги: Голлівуд Мода
Джерело: 24 Канал
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