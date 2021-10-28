Следователи уже разговаривали с мамой беременной девочки. Об этом рассказала пресс-секретарь полиции Закарпатской области Анна Дан.

Обратите внимание Отец еще не знает: детали беременности 11-летней девочки на Закарпатье

Ищут отца ребенка

После публикации информации о беременности 11-летней девочки, правоохранители открыли уголовное производство.

По словам мамы, 11-летняя девочка забеременела тогда, когда находилась в Киеве. Поэтому правоохранители уверены, что отец ребенка не из Закарпатской области.

Следователи полиции уже имели беседу с девочкой и ее мамой, с их слов понятно, что это произошло за пределами области, когда ребенок находился в Киеве. Очевидно, отец ребенка не закарпатец,

– заявила Анна Дан.

Мужчине, от которого забеременела девочка, грозит от 10 до 15 лет заключения.

Беременность 11-летней девочки на Закарпатье