Теперь беременные женщины могут уходить в декретный отпуск позже чем за 70 (90) дней до ожидаемой даты родов. Это позволит пропорционально увеличить послеродовую часть отпуска.
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Беременные самостоятельно смогут определять начало отпуска
Как сообщил депутат Ярослав Железняк, принятый закон предусматривает возможность для беременной женщины самостоятельно и с учетом медицинских показаний определять дату начала отпуска по беременности и родам.
Также беременные женщины могут переносить установленные законом дни отпуска на послеродовой период.
Отмечается, что общая продолжительность декретного отпуска не должна превышать суммарно 126 календарных дней и 140 календарных дней – в случае рождения двух или более детей или осложнения родов.
Железняк подчеркнул, что это очень правильная инициатива, поскольку сейчас беременную женщину отправляли в отпуск, даже если у нее была возможность продолжить работу.
Кстати, благодаря принятому закону будут учтены позиции и интересы женщин, которые хотят продолжать работать до родов и иметь больше времени на восстановление после рождения ребенка.
Декретные выплаты в 2023 году: что известно
- Если женщина официально трудоустроена, то имеет право на декретные выплаты, которые составляют 100% от средней зарплаты Размер выплат составляет заработок за последние 12 месяцев разделен на количество отработанных дней. Именно такую сумму и женщина будет получать за один день декретного отпуска.
- Женщины-ФЛПы могут рассчитывать на декретные выплаты, ведь они платят ЕСВ. Однако для них размер декретных выплат зависит не от дохода, а от размера ЕСВ, который они платили за последний год.
- Неработающие женщины могут получать декретные выплаты. Они будут составлять 25% прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Поскольку прожиточный с декабря вырос до 2684 гривен, то выплаты будут составлять 671 гривну в месяц.