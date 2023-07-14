Тепер вагітні жінки можуть іти у декретну відпустку пізніше ніж за 70 (90) днів до очікуваної дати пологів. Це дозволить пропорційно збільшити післяпологову частину відпустки.

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Вагітні самостійно зможуть визначати початок відпустки

Як повідомив депутат Ярослав Железняк, ухвалений закон передбачає можливість для вагітної жінки самостійно та з урахуванням медичних показань визначати дату початку відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами.

Також вагітні жінки можуть переносити встановлені законом дні відпустки на післяпологовий період.

Зазначається, що загальна тривалість декретної відпустки не має перевищувати сумарно 126 календарних днів та 140 календарних днів – у випадку народження двох і більше дітей або ускладнення пологів.

Железняк наголосив, що це дуже правильна ініціатива, оскільки зараз вагітну жінку відправляли у відпустку, навіть якщо в неї була можливість продовжити працювати.

До речі, завдяки ухваленому закону, будуть враховані позиції та інтереси жінок, які хочуть продовжувати працювати до пологів та мати більше часу на відновлення після народження дитини.

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