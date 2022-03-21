Россиянин-мародер звонит жене с украинской SIM-карты, которую он якобы "нашел" вместе с мобильным. Проблем с этим нет, цинично заявляет он, ведь "можно зайти в любую квартиру и взять что угодно".

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Оккупант хочет награбить как можно больше денег

В беседе, которую перехватила Служба безопасности Украины, захватчик хвастается и другими награбленными вещами. Например, часами за 40 тысяч, PlayStation 4, которую он выбросил, и 80 тысячами гривен.

А вот с украденными деньгами "добытчик" прощаться не собирается. Он переводит гривны в рубли, чтобы удивить свою жену. Однако, похоже, оккупант не в курсе, насколько упала российская валюта из-за наложенных санкций.

Тем временем некоторые его приспешники уже якобы успели награбить миллионы. Тот и себе не хочет отставать от однополчан-грабителей.

Кто-то приедет домой – ипотеку закроет. Надо тоже нормально денег поискать,

– размечтался оккупант.

Мы же знаем, что все эти мародеры домой уже не вернутся благодаря мощной работе наших ВСУ. Российские оккупанты обязательно поплатятся за содеянное.

Слушайте полную запись разговора российского мародера:

По данным СБУ, мародерство среди оккупантов уже стало массовым. Вскоре оно будет единственной целью пребывания россиян в Украине.

Здесь больше – Оккупантам сказали, что они сами должны найти еду, – журналист о случаях мародерства