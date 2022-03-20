Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры захватчиков, которые есть в распоряжении Службы безопасности Украины.

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О том, что рашистская армия мотивируется возможностью грабежей, а офицеры не имеют реальной власти и вынуждены подчиняться "не русским вожакам и солдатам", которые преобладают в первой роте, свидетельствуют перехваченные разговоры.

Мы все привязаны к 40-му отряду. Они такие, что мародерствуют, грабят, телефоны отбирают у граждан. Здесь мы тихо-мирно сидим. Им воровать нечего, и они хотят дальше ехать,

– рассказывает российский оккупант своей матери.

Командиры массово инициируют сбор подписей своих подчиненных с отказом двигаться дальше. При этом их не пугает даже страх быть уволенными.

Рашистам не удался блицкриг, они перешли к террору мирного населения. Профессиональные военные теряют власть и ее подхватывают "беспредельщики".

Слушайте полную запись разговора российского оккупанта:

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