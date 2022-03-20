Про це свідчать нові телефонні розмови загарбників, які є в розпорядженні Служби безпеки України.

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Про те, що рашистська армія мотивується можливістю грабежів, а офіцери не мають реальної влади і змушені підпорядковуватися "не русским ватажкам і солдатам", які переважають у першій роті, свідчать перехоплені розмови.

Ми всі прив'язані до 40-го загону. Вони такі, що мародерствують, грабують, телефони відбирають у громадян. Тут ми тихо-мирно сидимо. Їм красти нічого, і вони хочуть далі їхати,

– розповідає російський окупант своїй матері.

Командири масово ініціюють збір підписів своїх підлеглих із відмовою рухатися далі. При цьому їх не лякає навіть страх бути звільненими.

Рашистам не вдався бліцкриг, тож вони перейшли до терору мирного населення. Професійні військові втрачають владу і її підхоплюють "бєспрєдєльщики".

Слухайте повний запис розмови російського окупанта:

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