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      Березюк:Украина, Германия, США – ключи для нейтрализации Кремля и предотвращения Третьей мировой

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      Олег Березюк
      Олег Березюк / Соцсети

      Безоговорочно, что Россия зашла в Украину как агрессор, оккупировала ее территорию, зашла в Европу дезинформацией и вмешательством во внутренние дела многих стран. И безоговорочно, что Украина, Германия, во главе с ЕС и США являются ключами, как нейтрализовать этого агрессора и как избежать Третьей мировой войны.

      Такое заявление сделал лидер фракции "Самопомич" Олег Березюк во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель.

      По его словам, Украина, Германия и США – ключи к миру в мире, и это очевидно.

      Также он подчеркнул, что Украина и Германия должны быть честными друг с другом, и честными во всех позициях.

      "Самая первая из них – Минские соглашения. Позиция "Самопомочи" в этом вопросе неизменна: Минск, как таковой, не может быть имплементирован, потому что это аналог сталинским предложениям 1950-го года объединить Германию, амнистировать нацистов, провести выборы, а тогдашний канцлер Конрад Аденауэр отметил, что немцы выбирают волю. Через 50 лет Германия объединилась. Сегодня украинцы выбирают свободу, чтобы потом было единство", – подчеркнул представитель "Самопомочи".

      Как подчеркнул Березюк, его политсила предлагает, чтобы вместо Минска была полная деокупация страны, демилитаризация, введение имплементационной миссии войск ООН.

      "Подчеркиваю, не миротворческой, а имплементационной. Которая принесет мир и вместе с украинскими войсками будет полезной. Еще один принципиальный вопрос – никакого "Северного потока". "Северный поток-2" – это не просто экономика, это оружие России против Европейского Союза. И это уничтожение Украины, потому что наша ГТС – это военный щит Украины от агрессии", – констатировал парламентарий.

      Однако, Ангела Меркель имеет очень либеральную позицию относительно "Северного потока", обращает внимание лидер парламентской фракции. Даже в своих ответах говорила, что надо еще на это смотреть.

      "Если "Северный поток" будет достроен, к сожалению, независимость Украины будет под большим вопросом, а Европейский Союз как инструмент борьбы с советской деспотичной Россией будет уничтожено так называемым монопольным честным брокером российского газа в Европе, которым станет Германия. Это разрушение", – добавил украинский политик.

      Вместе с тем он акцентирует, будучи партнерами, будучи откровенными в отношениях, мы предлагаем создание мощного в дополнение к НАТО, возможно билатерального, центрально-европейского военного комплекса из Украины, Польши, стран Балтии, Венгрии под руководством и главенством НАТО в Европе, поскольку эти страны знают коварство России.

      Со своей стороны, Ангела Меркель заявила, что Украине следует покончить с клановой экономикой. Это утверждение канцлер сделала четко в конце встречи с лидерами парламентских фракций, с улыбкой на лице, глядя на некоторых членов Верховного Совета. Она прямо сказала, что не надо поддерживать клановую экономику.

      "Это значит, надо деолигархизовать Украину и уничтожить олигархический режим. Иначе мы не преодолеем ни внутреннюю бедность, потому что олигархи продуцируют бедность, ни внешнего врага, потому что он пользуется тем, что кто-то грабит страну", – прокомментировал это заявление Олег Березюк.

      В целом, по мнению Олега Березюка, разговор Меркель с украинскими парламентариями был продуктивным и полезным, хотя в то же время жестким и откровенным.

      "Считаю, что Украина, Германия, ЕС и США – это ось добра и мира, если будут вместе – не будет Третьей мировой войны. А если кто-то захочет подружиться с Россией и торговать с ней, мы будем подвергаться агрессии деспотического режима", – заключает он.

      Теги: Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 Канал
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