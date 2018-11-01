Березюк: Україна, Німеччина, США – ключі для нейтралізації Кремля та запобігання Третій світовій

Беззастережно, що Росія зайшла в Україну як агресор, окупувала її територію, зайшла в Європу дезінформацією та втручанням у внутрішні справи багатьох країн. І беззастережно, що Україна, Німеччина, на чолі з ЄС і США є ключами, як нейтралізувати цього агресора та як запобігти Третій світовій війні.

Таку заяву зробив лідер фракції "Самопоміч" Олег Березюк під час зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

За його словами, Україна, Німеччина та США - ключі до миру у світі, і це є очевидним.

Також він наголосив, що Україна та Німеччина мусять бути чесними одна з одною, і чесними в усіх позиціях.

"Найперша з них – мінські угоди. Позиція "Самопомочі" у цьому питанні є незмінною: Мінськ, як такий, не може бути імплементовано, бо це є аналог сталінським пропозиціям 1950-го року об‘єднати Німеччину, амністувати нацистів, провести вибори, а тодішній канцлер Конрад Аденауер наголосив на тому, що німці обирають волю. Через 50 років Німеччина об‘єдналась. Сьогодні українці теж вибирають волю, щоб потім була єдність", – підкреслив представник "Самопомочі".

Як наголосив Березюк, його політсила пропонує, щоб замість Мінська була повна деокупація країни, демілітаризація, запровадження імплементаційної місії військ ООН.

"Підкреслюю, не миротворчої, а імплементаційної. Яка принесе мир і разом з українськими військами буде корисною. Ще одне принципове питання – ніякого "Північного потоку". "Північний потік-2" – це не просто економіка, це зброя Росії проти Європейського Союзу. І це знищення України, бо наша ГТС – це мілітарний щит України від агресії", – констатував парламентар.

Однак, Ангела Меркель має дуже ліберальну позицію щодо "Північного потоку", звертає увагу лідер парламентської фракції. Навіть у своїх відповідях казала, що треба ще на це дивитися.

"Якщо "Північний потік" буде добудовано, на жаль, незалежність України буде під великим запитанням, а Європейський Союз як інструмент боротьби з радянською деспотичною Росією буде знищено так званим монопольним чесним брокером російського газу у Європі, яким стане Німеччина. Це руйнація", – додав український політик.

Водночас він акцентує, будучи партнерами, будучи відвертими у відносинах, ми пропонуємо створення потужного в додаток до НАТО, можливо білатерального, центральноєвропейського військового комплексу з України, Польщі, країн Балтії, Угорщини під керівництвом і верховенством НАТО в Європі, оскільки ці країни знають підступність Росії.

Зі свого боку, Ангела Меркель заявила, що Україні слід покінчити з клановою економікою. Це твердження канцлер зробила чітко наприкінці зустрічі з лідерами парламентських фракцій, з посмішкою на обличчі, дивлячись на деяких членів Верховної Ради. Вона прямо сказала, що не треба підтримувати кланову економіку.

"Це означає, треба деолігархізувати Україну та знищити олігархічний режим. Інакше ми не поборемо ані внутрішню бідність, бо олігархи продукують бідність, ані зовнішнього ворога, бо він користується тим, що хтось грабує країну", – прокоментував цю заяву Олег Березюк.

Назагал, на думку Олега Березюка, розмова Меркель з українськими парламентарями була продуктивною та корисною, хоча водночас жорсткою та відвертою.

"Вважаю, що Україна, Німеччина, ЄС і США – це вісь добра та миру, якщо будуть разом – не буде Третьої світової війни. А якщо хтось захоче подружитись з Росією та торгувати з нею, ми будемо зазнавати агресії деспотичного режиму", – підсумовує він.