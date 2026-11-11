Россия создает свой аналог Starlink: Березовец предупредил об угрозе для Украины и НАТО

Верховная Рада поддержала создание Космических сил в составе ВСУ, которые должны расширить возможности украинской армии в использовании спутниковых технологий. Между тем Россия развивает собственную систему "Рассвет", которая может обеспечить управление ударными беспилотниками и создать новые угрозы не только для Украины, но и для стран НАТО.

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Офицер ВСУ и политолог Тарас Березовец в эфире 24 Канала объяснил, почему Украине нужны Космические силы, как они могут функционировать без собственных космодромов и чем опасен российский аналог Starlink. Он также рассказал о зависимости украинской армии от спутниковой связи, оценил ситуацию с российскими войсками на фронте и прокомментировал заявления Дональда Трампа относительно границ Украины.

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Зачем Украине Космические силы

Верховная Рада 245 голосами поддержала создание Космических сил в составе ВСУ. Чем они будут заниматься, если Украина сейчас даже не может использовать свои аэропорты, и какие возможности это откроет для нашей армии?

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Действительно, для человека, не знакомого с этой сферой, сочетание Украины и космических войск во время полномасштабной войны может выглядеть несколько парадоксально. Но я бы не советовал относиться к этой инициативе с иронией.

У Украины огромная история развития космических технологий. Вспомните хотя бы Сергея Королева, сыгравшего ключевую роль в создании советской космической программы. Украинские инженеры и конструкторы десятилетиями были среди лидеров этой отрасли.

Поэтому у нас есть соответствующий интеллектуальный и технологический потенциал. А нынешняя война лишь подтверждает, насколько важно развивать новые военные возможности.

Мы давно вышли за рамки традиционного представления о боевых действиях. Эта война – прежде всего технологическое противостояние, в котором постоянно появляются новые способы разведки, управления и поражения противника.

На мой взгляд, мы уже переходим от технологий войны седьмого поколения к следующему, восьмому этапу. И в значительной степени это развитие происходит благодаря опыту украинских Сил обороны.

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Вспомните создание Сил беспилотных систем. В феврале 2024 года Украина приняла решение сформировать отдельный род войск, который будет специализироваться на применении беспилотных технологий.

На тот момент это было новаторское решение. А уже впоследствии Россия начала создавать аналогичную военную структуру, используя украинский опыт.

Сегодня мы видим, что значительная часть поражений на поле боя наносится именно с помощью FPV-дронов, ударных беспилотников и других роботизированных систем.

Поэтому создание Сил беспилотных систем было правильным стратегическим решением. И я считаю, что появление Космических сил станет следующим важным шагом.

Мы были первыми в мире, кто создал отдельный род войск – Силы беспилотных систем. Россия скопировала это решение примерно через год. Теперь мы создаем Космические силы, потому что современная война уже давно ведется не только на земле, в воздухе или на море.

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В России давно существуют Воздушно-космические силы. После распада Советского Союза Москва получила большую часть соответствующего военного и технологического наследия и активно его использовала.

Однако космический компонент современной войны – это не только ракеты-носители или полеты в космос. Прежде всего речь идет о спутниках, которые обеспечивают разведку, связь, навигацию и передачу информации.

Без этих технологий сегодня сложно представить эффективное управление войсками и применение современных систем вооружения.

В то же время противник также развивает собственные возможности. Россия пытается развернуть систему "Рассвет", которую позиционирует как аналог американского Starlink.

Я считаю, что это создает серьезную угрозу для Украины и наших союзников. Соответственно, нам нужно не только использовать спутниковые технологии, но и развивать возможности противодействия российским космическим системам.

В перспективе одной из задач новых Космических сил может стать противодействие российским спутникам, в частности системе "Рассвет" и другим группировкам, которые Москва будет развертывать в будущем.

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Но для этого нужно создать соответствующую структуру, развивать технологии, готовить специалистов и налаживать сотрудничество с нашими партнерами.

Как именно будут работать Космические силы Украины? Сможем ли мы управлять спутниками, находясь на украинской территории, и насколько безопасной будет такая деятельность?

Начнем с того, что деятельность государств в космосе регулируется международным правом. Существуют международные соглашения, принятые в рамках Организации Объединенных Наций, которые определяют правила использования космического пространства.

Они предусматривают определенные ограничения на применение вооружений и военных технологий в космосе.

Но мы видим, что Россия пытается найти способы действовать на грани этих правил или обходить их.

В частности, были случаи, когда российские разведывательные спутники совершали опасные маневры вблизи спутников, которые финские компании использовали для работы в интересах украинских Сил обороны.

Я считаю, что Россия может намеренно создавать риски столкновений, не применяя открыто ракеты, лазеры или другие средства поражения.

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Представим себе ситуацию: один спутник опасно приближается к другому, происходит столкновение, и спутник нашего партнера получает повреждения или вообще выходит из строя.

Москва может заявить, что это был случайный инцидент, техническая ошибка или форс-мажор. Но такие маневры, на мой взгляд, могут быть частью целенаправленной гибридной деятельности.

Россия может сказать: мы же не нападали, не применяли ракеты или лазеры. Просто спутники случайно столкнулись, и один из них был уничтожен. Но я считаю, что такие действия могут осуществляться намеренно, и они чрезвычайно опасны.

Украина уже использует разведывательные возможности спутников наших союзников. Мы получаем информацию, необходимую для выполнения военных задач.

Следующий шаг – расширение возможностей непосредственного управления спутниками, которые будут работать в интересах украинской армии.

В перспективе наши партнеры смогут запускать соответствующие аппараты, а управлять ими будут украинские военные через вновь созданные Космические силы.

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Для этого вовсе не обязательно строить космодром на территории Украины.

Сейчас из-за войны мы не можем осуществлять такие запуски со своей территории. Однако в мире существует достаточно космодромов и соответствующей инфраструктуры.

Наши партнеры, в частности Франция и Великобритания, могут предоставить возможности для запуска космических аппаратов. После вывода на орбиту они смогут работать под управлением украинских военных.

То есть речь идет не о необходимости немедленно создавать собственную ракетно-космическую инфраструктуру полного цикла, а об использовании доступных технологий и партнерских возможностей.

И это позволит Украине развивать космический компонент обороны даже в нынешних условиях.

Угроза со стороны российской системы "Рассвет"

По данным ГУР, Россия уже использует сеть "Рассвет" для управления беспилотниками над Украиной. В этом году россияне вывели на орбиту 32 спутника, а система потенциально позволяет передавать данные с разведдронов и изменять маршруты ударных БПЛА во время полета. Насколько она развита и как Украина может ей противодействовать?

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Прежде всего нужно понимать, что система "Рассвет" пока находится на стадии тестирования.

Мы пока не можем объективно оценить, насколько успешным окажется этот проект и смогут ли россияне реализовать все заявленные возможности.

Однако уже сейчас очевидно, что его нельзя недооценивать.

Если Россия сможет полностью развернуть соответствующую спутниковую группировку, это значительно расширит возможности ее военных.

Прежде всего речь идет о получении разведывательной информации и передаче данных в режиме реального времени.

Это может позволить российским военным более эффективно контролировать ситуацию над украинской территорией, а также расширить возможности наблюдения за странами НАТО.

Особенно опасным является потенциальное использование спутниковой связи для управления ударными беспилотниками.

Россияне смогут не только передавать информацию с разведывательных аппаратов, но и корректировать маршруты ударных дронов непосредственно во время полета.

Для современной войны это чрезвычайно важные возможности, поскольку они позволяют оперативно реагировать на изменения ситуации и уточнять задачи для беспилотных систем.

Но я вижу еще одно потенциальное направление использования таких технологий.

Россия может пытаться проводить кибероперации против космической инфраструктуры других государств.

Теоретически это может включать вмешательство в программное обеспечение спутников, попытки нарушить их работу или даже перехватить управление отдельными аппаратами.

Если подобная операция окажется успешной, спутник может перестать выполнять свои задачи или получить повреждения. Это касается как коммерческих, так и государственных космических систем.

Я не утверждаю, что "Рассвет" уже обладает всеми этими возможностями. Однако считаю, что именно такие угрозы необходимо учитывать при оценке развития российской военной космической программы.

Недооценивать сегодня опасность системы "Рассвет" было бы огромной ошибкой. Это угроза не только для Украины, но и для наших союзников, ведь Россия будет пытаться использовать новые космические возможности против других государств.

В то же время сам проект пока развивается не без проблем.

По имеющейся у меня информации, в течение последних месяцев россияне потеряли связь с тремя спутниками. Они фактически перестали выполнять свои задачи, что означает потерю вложенных ресурсов.

И это несмотря на огромные средства, которые Россия направляет на развитие программы.

Другая проблема – технологическая зависимость российской космической промышленности от иностранных комплектующих.

Я не считаю, что Россия сегодня способна самостоятельно изготовить все компоненты для такой сложной спутниковой системы, используя исключительно собственные технологии.

Поэтому вполне вероятно, что значительная часть оборудования имеет иностранное происхождение.

Прежде всего это могут быть компоненты, изготовленные в Китае, Малайзии и других странах с развитой электронной промышленностью.

Я также не исключаю, что в российских спутниках могут использоваться технологии или комплектующие, созданные в странах "Большой семерки".

Но чтобы это подтвердить, необходимо исследовать конкретное оборудование. Пока что мы можем говорить лишь о вероятности использования таких компонентов.

Это поднимает еще один важный вопрос – эффективность международных санкций.

Несмотря на ограничения на поставки технологий двойного назначения, Россия продолжает развивать собственные военно-космические программы.

Очевидно, что она находит возможности закупать или получать необходимое оборудование. Именно поэтому необходимо усилить контроль за технологическими цепочками поставок.

Некоторые люди раньше насмехались над российскими космическими проектами, предполагая, что Москва в очередной раз не сможет создать ничего эффективного.

Но я не советую так относиться к противнику.

Да, "Рассвет" еще проходит испытания и испытывает технологические проблемы. Однако Россия вкладывает в него значительные ресурсы, и в будущем эта система может заметно изменить ее военные возможности.

Альтернатива Starlink

Появились сообщения, что ВСУ могли начать использовать израильские спутниковые терминалы High Sky. В то же время Дональд Трамп отрицает свою причастность к возможным ограничениям Starlink. Есть ли у Украины полноценная альтернатива этой системе и можно ли одновременно использовать несколько спутниковых сетей?

Следует признать, что сегодня среди западных государств нет системы, которая могла бы полностью заменить Starlink по всем его возможностям.

Компания SpaceX на протяжении многих лет развивала эту технологию, используя не только передовые инженерные решения, но и огромные финансовые ресурсы.

Илон Маск имел возможность вкладывать значительные собственные средства и привлекать дополнительные инвестиции, поэтому компания создала масштабную спутниковую группировку.

Поэтому появление отдельных альтернативных терминалов еще не означает, что они способны обеспечить все функции Starlink в том же объеме.

В то же время зависимость от одной системы в условиях войны чрезвычайно опасна.

На примере Украины европейские партнеры увидели, что доступ к критически важной информации и связи может оказаться под угрозой без понятных объяснений.

Именно поэтому представители французского правительства заговорили о необходимости создания собственной европейской системы спутниковой связи.

Европейские страны НАТО и Евросоюза должны развивать соответствующую инфраструктуру, чтобы в будущем не зависеть от решений отдельной американской компании.

Все увидели на примере Украины, что критически важная для поля боя связь может без объяснений отключаться. И никто даже не будет пытаться объяснить, что произошло. Именно поэтому Европа должна создать собственную альтернативу Starlink.

Что касается возможных ограничений работы системы для Украины, я считаю, что соответствующие обстоятельства должны расследовать американские государственные органы.

Вопросы о том, кто именно принимал решение, были ли к нему причастны представители Пентагона или компании SpaceX и имели ли место нарушения законодательства, относятся к компетенции США.

Представители нового состава Конгресса, по имеющейся у меня информации, уже выражали намерение создать соответствующую следственную комиссию.

Она может проверять деятельность представителей компании Илона Маска и должностных лиц американского оборонного ведомства.

Если будет установлено, что определенные лица сознательно принимали решения, нарушавшие закон или договорные обязательства, они должны нести ответственность в соответствии с американским законодательством.

Но важно помнить еще об одном обстоятельстве.

Услуги спутниковой связи, о которых мы говорим, не являются просто личным подарком Илона Маска Украине.

Соответствующее финансирование осуществляется, в частности, по контракту с польским правительством. То есть речь идет об услугах, которые оплачивают налогоплательщики Польши, а получают украинские Силы обороны.

Это уже коммерческие отношения, которые предусматривают определенные права и обязанности сторон.

Это не благотворительность Маска. Польское правительство заключило контракт и оплачивает услуги SpaceX, которые получают Вооруженные Силы Украины. Поэтому Польша имеет право требовать выполнения договорных обязательств, а при необходимости – применять предусмотренные договором штрафы.

Я убежден, что юридические и коммерческие вопросы, связанные с соответствующими контрактами, можно урегулировать с помощью установленных процедур.

Но для Европы главный вывод заключается в необходимости создания собственных независимых возможностей спутниковой связи.

И ресурсы для этого есть.

Франция, Великобритания, Германия и другие европейские государства располагают мощными научными школами, инженерами, технологическими предприятиями и доступом к космической инфраструктуре.

Поэтому проблема заключается не в отсутствии специалистов или технологического потенциала, а в необходимости принимать соответствующие решения и финансировать их реализацию.

На мой взгляд, страны Европы должны приступить к этой работе как можно скорее. Ведь спутниковая связь уже стала неотъемлемой частью современной военной безопасности.

Российское наступление пробуксовывает

По наблюдениям "Милитарного", Министерство обороны России не сообщает о захвате новых населенных пунктов в Украине с 28 октября. Ранее российские чиновники делали такие заявления почти ежедневно. Почему они прекратились и что это говорит о ситуации на фронте?

Ответ довольно прост: потому что россиянам не удается захватывать новые населенные пункты.

Помните, как Путина спросили о гибели подводной лодки "Курск", а он ответил: "Она затонула"?

Примерно так же можно описать нынешнюю ситуацию с российскими сообщениями о военных успехах.

Ранее российская пропаганда многократно объявляла о захвате одних и тех же населенных пунктов. Иногда создавалось впечатление, что отдельное село они уже успели взять больше раз, чем дней в году.

Это касается и сообщений о боевых действиях в районе Дружковки, Константиновки, Славянска и других городов Донецкой области.

Однако сегодня российской армии становится все сложнее демонстрировать реальные результаты.

По оценкам независимых OSINT-аналитиков, в частности Института изучения войны, в течение последних двух месяцев Россия теряла больше территорий, чем могла захватить.

И это уже показатель, который стоит учитывать при оценке возможностей противника.

Российская военная машина не просто буксует, она сегодня начинает проигрывать. Россияне не демонстрируют способности проводить серьезные успешные наступательные операции даже на оперативном или тактическом уровне.

Я общаюсь с командирами украинских подразделений и могу подтвердить, что ситуация на фронте остается сложной.

Не нужно создавать впечатление, что Россия утратила все военные возможности или больше не представляет угрозы.

Но в то же время мы видим определенный тупик в ее наступательной стратегии.

Российское командование не демонстрирует принципиально новых подходов, которые позволяли бы добиваться значительных успехов на поле боя.

О возможности наступления в стратегическую глубину, которое Россия планировала в начале полномасштабного вторжения, фактически уже не идет речи.

Однако у противника возникают проблемы даже с достижением менее значительных целей на отдельных участках фронта.

Это не означает, что россияне перестали искать решения. Они постоянно анализируют собственные неудачи, пытаются менять тактику и развивать новые технологии.

Именно поэтому украинская армия также не может останавливаться в развитии.

Мы должны сохранять преимущество там, где уже достигли значительных результатов, и постоянно адаптироваться к изменениям на поле боя.

Особенно это касается беспилотных систем, разведки и применения высокоточного оружия.

Кроме того, Россия, очевидно, возлагает серьезные надежды на зимнюю наступательную кампанию.

Исторически российское военное командование часто рассчитывало на сложные погодные условия как на фактор, способный повлиять на ход боевых действий.

Сейчас противник может надеяться, что зимой появятся новые возможности для наступления.

В частности, Россия пытается усилить давление на украинский тыл, нанося удары по энергетике и другим важным объектам инфраструктуры.

Я связываю эти атаки не только с желанием создать проблемы гражданскому населению, но и с попытками затруднить работу украинской системы обороны в преддверии возможных новых наступательных действий.

Поэтому нынешние проблемы России на фронте не должны приводить к недооценке ее дальнейших планов.

Хакеры обнародовали данные российской государственной статистики, согласно которым по состоянию на 28 августа зафиксировано более 450 тысяч смертей, связанных с войной. По отдельным прогнозам, к концу года число погибших может достичь 563–597 тысяч, хотя реальные потери могут быть больше из-за пропавших без вести. Насколько эти цифры отражают эффективность украинских военных?

Статистика российских потерь за последние месяцы действительно крайне неутешительна для противника.

И это непосредственный результат эффективной работы украинских подразделений, уничтожающих живую силу российской армии.

Силы обороны значительно усовершенствовали свои возможности в этом направлении, прежде всего благодаря расширению масштабов использования беспилотных систем.

Например, в составе бригад Сил территориальной обороны сейчас действуют вновь созданные батальоны беспилотных систем.

Их задача заключается не только в использовании дронов непосредственно на поле боя, но и в накоплении и распространении практического опыта между подразделениями.

Мы видим, что многие украинские бригады демонстрируют чрезвычайно высокие результаты в применении беспилотников.

Причем это касается не только Сил территориальной обороны, но и других родов и видов Сил обороны.

Операторы дронов постоянно совершенствуют тактику, адаптируют оборудование к новым условиям и ищут способы более эффективного поражения российских целей.

Именно поэтому я считаю создание Сил беспилотных систем столь важным решением.

За два года это направление развилось до уровня, позволяющего Украине претендовать на лидирующие позиции в мире по практическому опыту применения военных беспилотных технологий.

Сегодня Украина по многим направлениям применения беспилотных систем занимает лидирующие позиции в мире. И это уже не просто повод для гордости, а стратегически важный результат для нашей безопасности.

Накопленный опыт имеет большое значение не только для Украины, но и для ее европейских партнеров.

Я убежден, что без украинской армии и ее практических знаний Европе будет чрезвычайно сложно создать эффективную систему обороны в будущем.

Наши союзники уже понимают, насколько ценен опыт украинских военных.

Это касается и применения дронов, и разведки, и противодействия новым средствам поражения, и организации обороны в условиях большой войны.

Поэтому после завершения боевых действий я ожидаю усиления заинтересованности многих европейских государств во вступлении Украины в НАТО.

Конечно, в Европе существуют политические силы, которые выступают против такого решения. Это могут быть как праворадикальные, так и леворадикальные партии.

Но в конечном итоге государства руководствуются прежде всего собственными национальными интересами.

И там, где интересы Украины и ее союзников будут совпадать, другие политические аргументы могут постепенно терять значение.

На мой взгляд, военный и технологический опыт Украины станет одним из важнейших факторов для будущей системы европейской безопасности.

Трамп и границы Украины

Дональд Трамп заявил, что после окончания войны Украина может приобрести несколько иные очертания. Как вы оцениваете эти слова американского президента?

Я видел эти заявления и специально пересмотрел фрагменты интервью Трампа в оригинале.

Причем обратил внимание не только на его слова об украинских границах, но и на другие высказывания о войне, Иране и Владимире Путине.

Меня особенно удивило его объяснение причин начала российской агрессии.

Трамп высказал предположение, что Россию якобы обидели во время переговоров, отнеслись к ее руководству недостаточно уважительно, и это могло стать одной из причин войны.

Насколько я понял, он имел в виду встречу Зеленского и Путина в Париже.

Но если воспринимать такую аргументацию всерьез, мы окажемся в чрезвычайно опасной ситуации.

Получается, что любое дипломатическое разногласие или личная обида могут быть представлены как оправдание военной агрессии.

А следующим шагом Путин, условно говоря, может заявить, что Зеленский как-то неправильно на него посмотрел во время переговоров, и использовать это как повод для новых угроз.

Понятно, что такая логика не может быть основой международных отношений.

Поэтому мне вообще сложно комментировать подобные рассуждения американского президента.

В дипломатии существует важное правило: политические лидеры не должны определять, какими должны быть границы других суверенных государств.

Это чрезвычайно деликатный вопрос, касающийся международного права, государственного суверенитета и территориальной целостности.

Поэтому я не вижу смысла подробно анализировать личные предположения Трампа о том, что может выглядеть Украина после войны.

Это его собственное видение, которое, очевидно, сформировалось под влиянием его понимания причин конфликта и советов ближайшего окружения.

Но оно не меняет международно признанных границ Украины.

Мы прекрасно понимаем, что границы Украины от этого не изменятся. То, что часть наших территорий оккупирована с 2014 года, не означает, что они перестали быть украинскими.

Здесь нужно четко разделять фактический контроль над территориями и их международно-правовой статус.

Россия может временно контролировать украинские земли, но это не означает, что они автоматически становятся частью Российской Федерации.

Точно так же украинцы, проживавшие на этих территориях до оккупации, не перестают быть гражданами Украины только потому, что российские войска установили там свой контроль.

Де-факто оккупация может продолжаться. Но де-юре международно признанные границы Украины остаются неизменными.

Я убежден, что Украина не может существовать в каких-либо других международно признанных границах, кроме границ 1991 года.

И в этом вопросе она пользуется поддержкой большинства украинского общества и европейских союзников.

Поэтому любые заявления иностранных политических лидеров о возможном изменении границ Украины не могут сами по себе изменить правовой статус наших территорий.

Березовец о Космических силах Украины: смотрите видео