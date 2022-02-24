Глава Минобороны подчеркнул, что больше ничего не нужно. Об этом он сообщил в обращении.
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Призываю всех, кто готов держать оружие, вступать в ряды Сил территориальной обороны. Мы упростили все процедуры, нужен только паспорт. Больше ничего не нужно,
– сказал Алексей Резников.
"Даем оружие патриотам, которые без колебаний готовы применить его против врага. Готовьтесь получать оружие, готовьтесь защищать свои дома и своих близких", – добавил министр обороны.
Обращайтесь к бригадам и батальонам в ваших регионах. В первую очередь:
- Харьков;
- Киев;
- Запорожье;
- Херсон;
- Николаев;
- Одесса;
- Чернигов;
- Сумы;
- Житомир;
- Ровно;
- Луцк;
- Днепр;
- Донетчина;
- Луганщина.