Глава Минобороны подчеркнул, что больше ничего не нужно. Об этом он сообщил в обращении.

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Призываю всех, кто готов держать оружие, вступать в ряды Сил территориальной обороны. Мы упростили все процедуры, нужен только паспорт. Больше ничего не нужно,
– сказал Алексей Резников.

"Даем оружие патриотам, которые без колебаний готовы применить его против врага. Готовьтесь получать оружие, готовьтесь защищать свои дома и своих близких", – добавил министр обороны.

Обращайтесь к бригадам и батальонам в ваших регионах. В первую очередь:

  • Харьков;
  • Киев;
  • Запорожье;
  • Херсон;
  • Николаев;
  • Одесса;
  • Чернигов;
  • Сумы;
  • Житомир;
  • Ровно;
  • Луцк;
  • Днепр;
  • Донетчина;
  • Луганщина.