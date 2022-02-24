Глава Минобороны подчеркнул, что больше ничего не нужно. Об этом он сообщил в обращении.

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Призываю всех, кто готов держать оружие, вступать в ряды Сил территориальной обороны. Мы упростили все процедуры, нужен только паспорт. Больше ничего не нужно,

– сказал Алексей Резников.

"Даем оружие патриотам, которые без колебаний готовы применить его против врага. Готовьтесь получать оружие, готовьтесь защищать свои дома и своих близких", – добавил министр обороны.

Обращайтесь к бригадам и батальонам в ваших регионах. В первую очередь:

Харьков;

Киев;

Запорожье;

Херсон;

Николаев;

Одесса;

Чернигов;

Сумы;

Житомир;

Ровно;

Луцк;

Днепр;

Донетчина;

Луганщина.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкций на Россию.



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