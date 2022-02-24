Очільник міноборони наголосив, що більше нічого не потрібно. Про це він повідомив у зверненні.

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Закликаю всіх, хто готовий тримати зброю, вступати до лав Сил територіальної оборони. Ми спростили усі процедури, потрібен лише паспорт. Більше нічого не потрібно,
– сказав Олексій Резніков.

"Даємо зброю патріотам, які без вагань готові застосувати її проти ворога. Готуйтесь отримувати зброю, готуйтесь захищати свої домівки та своїх близьких, – додав міністр оборони.

Звертайтесь до бригад і батальйонів у ваших регіонах. У першу чергу:

  • Харків;
  • Київ;
  • Запоріжжя;
  • Херсон;
  • Миколаїв;
  • Одеса;
  • Чернігів;
  • Суми;
  • Житомир;
  • Рівне;
  • Луцьк;
  • Дніпро;
  • Донеччина;
  • Луганщина.