Очільник міноборони наголосив, що більше нічого не потрібно. Про це він повідомив у зверненні.

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Закликаю всіх, хто готовий тримати зброю, вступати до лав Сил територіальної оборони. Ми спростили усі процедури, потрібен лише паспорт. Більше нічого не потрібно,

– сказав Олексій Резніков.

"Даємо зброю патріотам, які без вагань готові застосувати її проти ворога. Готуйтесь отримувати зброю, готуйтесь захищати свої домівки та своїх близьких, – додав міністр оборони.

Звертайтесь до бригад і батальйонів у ваших регіонах. У першу чергу:

Харків;

Київ;

Запоріжжя;

Херсон;

Миколаїв;

Одеса;

Чернігів;

Суми;

Житомир;

Рівне;

Луцьк;

Дніпро;

Донеччина;

Луганщина.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.



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