Очільник міноборони наголосив, що більше нічого не потрібно. Про це він повідомив у зверненні.
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Закликаю всіх, хто готовий тримати зброю, вступати до лав Сил територіальної оборони. Ми спростили усі процедури, потрібен лише паспорт. Більше нічого не потрібно,
– сказав Олексій Резніков.
"Даємо зброю патріотам, які без вагань готові застосувати її проти ворога. Готуйтесь отримувати зброю, готуйтесь захищати свої домівки та своїх близьких, – додав міністр оборони.
Звертайтесь до бригад і батальйонів у ваших регіонах. У першу чергу:
- Харків;
- Київ;
- Запоріжжя;
- Херсон;
- Миколаїв;
- Одеса;
- Чернігів;
- Суми;
- Житомир;
- Рівне;
- Луцьк;
- Дніпро;
- Донеччина;
- Луганщина.