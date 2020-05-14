"Беркутня открыла для себя музей" на Черкасчине, среди экспонатов – дубинки и наручники

К 9 мая в краеведческом музее села Межирич Черкасской области открыли экспозицию о погибших во время Революции Достоинства силовиков из "Беркута". Через несколько дней инцидент получил широкую огласку.

В краеведческом музее открыли выставку о беркутовцах

О "беркутовской" выставке в фейсбуке рассказал советник заместителя председателя КГГА Владимир Зинченко.

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Экспозиция музея – резиновые палки, наручники... Те же самые палки, которыми били по голове протестующих,

– написал он.

Впоследствии Зинченко дополнил пост: мол, когда дело получило огласку и приехали журналисты, экспонаты "быстренько убрали", но сказали при этом, "что все вернут обратно, как только журналисты уедут".

Сотрудница ОО "Семьи Небесной Сотни" и Киевского городского центра помощи участникам АТО Юлия Цепун, муж которой погиб на Майдане 21 февраля 2014, также в фейсбуке обнародовала информацию о выставке.

Ну что, "дорогие мои", пока некоторые блокировали строительство мемориала Героев Небесной Сотни и музея Революции Достоинства в Киеве, беркутня открыла для себя музей. У меня возникает вопрос: так кто кого сделал вместе?

– написала она.

На черкасском сайте " Прочерк " добавили несколько деталей об инциденте. Мол, до открытия выставки о "Беркуте" подключились представители местных ячеек ОПЗЖ и партии "Возрождение". Причем выставка ведь не была посвящена просто подразделению "Беркут", а именно тем беркутовцам, " которые во время Революции Достоинства убивали и пытали участников протестов ".

На информацию о выставке отреагировали активисты из "Нацкорпуса", "Демократического Топора" и других организаций, которые приехали в музей с требованием убрать экспонаты о беркутовцах.

" Там нас встретила рота полиции и "112 канал". Спасибо директору музея, выставку убрал и не допустил конфликта ", – рассказал руководитель черкасской ячейки "Нацкорпуса" Дмитрий Кухарчук.

Экспонатами в музее были резиновые дубинки и наручники: смотрите фото с фейсбука Зинченко