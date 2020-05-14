"Беркутня відкрила собі музей" на Черкащині, серед експонатів – гумові кийки та наручники

До 9 травня у краєзнавчому музеї села Межиріч Черкаської області відкрили експозицію про загиблих під час Революції Гідності силовиків із "Беркута". За кілька днів інцидент набув значного розголосу.

У краєзнавчому музеї відкрили виставку про беркутівців

Про "беркутівську" виставку у фейсбуці розповів радник заступника голови КМДА Володимир Зінченко.

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Експозиція музею – гумові палиці, наручники... Ті самі палиці, якими били по голові протестувальників,

– написав він.

Згодом Зінченко доповнив пост: мовляв, коли справа набула розголосу і приїхали журналісти, експонати "швиденько прибрали", але сказали при цьому, "що все повернуть назад, щойно журналісти поїдуть".

Співробітниця ГО "Родини Небесної Сотні" та Київського міського центру допомоги учасникам АТО Юлія Цепун, чоловік якої загинув на Майдані 21 лютого 2014 року, також у фейсбуці оприлюднила інформацію про виставку.

Ну що, "любі мої", поки деякі блокували будівництво меморіалу Героїв Небесної Сотні та музею Революції Гідності в Києві, беркутня відкрила собі музей. В мене постає питання: то хто кого зробив разом?

– написала вона.

На черкаському сайті "ПроЧерк" додали кілька деталей про інцидент. Мовляв, до відкриття виставки про "Беркут" долучилися представники місцевих осередків ОПЗЖ та партії "Відродження". Причому виставка ж не була присвячена просто підрозділу "Беркут", а саме тим беркутівцям, "які під час Революції Гідності вбивали та катували учасників протестів".

На інформацію про виставку відреагували активісти з "Нацкорпусу", "Демократичної Сокири" та інших організацій, які приїхали до музею з вимогою прибрати експонати про беркутівців.

"Там нас зустріла рота поліції й "112 канал". Дякую директору музею, що виставку прибрав і не допустив конфлікту", – розповів керівник черкаського осередку "Нацкорпусу" Дмитро Кухарчук.

Експонатами в музеї були гумові кийки та наручники: дивіться фото з фейсбука Зінченка