Дипломат предположил, что новую коалицию удастся убедить, что перспектива членства Украины не стоит ни одного евроцента для налогоплательщиков. В то же время Берлин получит рычаги влияния на текучесть реформ.

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Важная поддержка по членству в ЕС

Мельник отметил, что когда речь идет о будущем членстве Украины в ЕС и НАТО, дипломаты стараются не различать эти "треки". Впрочем, по его личным ощущениям, стоит больше рассчитывать именно на поддержку по вступлению в Евросоюз. "Эта тема даже, как вы знаете, более рельефно была прописана в новом коалиционном соглашении", – пояснил он.

Впервые немецкий политикум констатирует, признает стремление Украины добиться членства. Это такая негласная поддержка. Они этого не отвергают априори, и это важно,

– подчеркнул посол.

Что дипломат говорит о коалиционном соглашении

Кроме этого, Мельник объяснил, над чем сейчас работают украинские дипломаты. Они пытаются очертить план, как наполнить практическим содержанием абзац из коалиционного соглашения, в котором упоминают об Украине. Государство должно определить четкий алгоритм на последующие годы. Тогда удастся воплотить в реальность необходимые реформы.

Справка. Этот абзац звучит так: "Украина, Молдова и Грузия, которые стремятся к членству в Евросоюзе, должны получить возможность приблизиться к этому путем последовательных реформ в сфере верховенства права и рыночной экономики".

Почему такая ситуация с поддержкой членства в НАТО

Мельник не исключает, что о поддержке членства Украины в НАТО сейчас говорится меньше из-за шантажа России. Мол, "Путин поднял ставки слишком высоко". Дипломат предположил, что страх перед войной "затмевает трезвый немецкий взгляд". По его мнению, российскому президенту все же удалось затормозить наше продвижение в НАТО.

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