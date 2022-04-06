Многие участники акции были одеты в украинские цвета
Во время акции люди потребовали ввести эмбарго на российские газ, уголь и нефть. Они скандировали: "Эмбарго на газ и нефть".
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В конце акции митингующие легли на землю перед Бундестагом. Таким образом, они изобразили мертвых людей, которых нашли мертвыми на улицах Бучи.
Многие участники акции были одеты в украинские цвета, а под глазами красной краской были изображены слезы.
Смотрите видео митинга из Берлина
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